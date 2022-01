Foram depositadas garantias de 11 milhões para construir três hotéis e campo de golfe à volta da lagoa dos Salgados

Termina nesta quinta-feira a consulta pública para a criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados. Ambientalistas e autarquia acham que, com este travão, enterram-se os direitos adquiridos há mais de uma década.

A pressão imobiliária à volta da lagoa dos Salgados, entre as praias de Albufeira e Armação de Pêra, está longe de terminar. Com a proposta da criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, cuja consulta pública termina nesta quinta-feira, ambientalistas e município acham que se enterraram de vez os chamados “direitos adquiridos”. Mas há acções judiciais a decorrer e as indemnizações poderão ser avultadas.