Cantora checa morre depois de apanhar covid-19 de propósito

A cantora Hana Horka, de 57 anos, membro de um grupo folclórico checo, morreu depois de se expor à doença que tanto o filho como o marido, ambos vacinados, contraíram por altura do Natal.

A mulher acreditava, segundo descreveu o filho à BBC, que o seu sistema imunitário seria suficiente para travar a doença e ao apanhá-la pretendia ter um certificado de recuperação que lhe abrisse as portas a uma vida social. Na República Checa, a prova de vacinação ou de infecção recente pelo vírus é necessária para aceder a muitos locais sociais e culturais, incluindo cinemas, bares e cafés.

Dois dias antes da sua morte, Hana Horka escreveu nas redes sociais que estava a recuperar: “Agora, vai haver teatro, sauna, teatro, concerto, sauna”, anunciou, satisfeita com a forma como se estava a sentir. De tal maneira, que, no domingo de manhã, já sem sintomas aparentes, vestiu-se para dar um passeio. Até começar a sentir dores nas costas que a obrigaram a deitar-se. “Em cerca de 10 minutos estava tudo acabado”, recordou o filho que espera que com o exemplo da sua mãe mais pessoas optem pela vacinação. “Exemplos da vida real são mais fortes do que apenas gráficos e números. Não se pode realmente simpatizar com números.”

Apesar de Hana Horka não se encontrar vacinada, o filho, Jan Rek, esclareceu que a progenitora não alinhava em nenhuma teoria da conspiração nem sequer era antivacinas. “A sua filosofia era que ela estava mais confortável com a ideia de apanhar covid do que de ser vacinada. Não que fossemos ser microchipados ou algo do género.” Até porque, aparentemente, a mulher era saudável e não apresentava comorbidades.

A República Checa, onde apenas cerca de 63% da população se encontra vacinada com as duas doses (abaixo da média europeia), comunicou um número recorde de casos de covid-19 na quarta-feira, de 28.469. Já o número de óbitos tem vindo a descer: depois de ter registado 140 mortes a 4 de Dezembro, o número mais elevado desde Março de 2021, na última semana os falecimentos têm andado abaixo dos 30 por dia.

O Governo chegou a ponderar a vacinação obrigatória para alguns sectores da sociedade, o que levou milhares às ruas de Praga e não só. Esta quarta-feira, o executivo de Petr Fiala anunciou que iria cancelar esses planos.

Hana Horka era a voz de uma das bandas folclóricas mais antigas do país, desde 1985. O grupo Asonance foi formado em 1976, com influências do folk e country. Mas acabaria por se voltar para a música folclórica irlandesa e escocesa. Com a banda, Hana lançou vários álbuns; o último, Return of the King, chegou aos escaparates em 2019.