Frankie Chavez e Peixe anunciam Miramar II num videoclipe com Mário Laginha

Miramar, disco de estreia do projecto que junta a dupla Frankie Chavez e Peixe, editado em 2019, já tem sucessor: Chama-se Miramar II e, com distribuição da Universal Music Portugal, chegará às plataformas digitais no próximo dia 28 de Janeiro. Brower, lançado em Junho de 2021 em single e num videoclipe realizado por Jorge Quintela, foi o primeiro tema a ser divulgado. Agora, com a mesma assinatura na realização, estreia-se o single e videoclipe de Recolher, tema no qual participa o pianista e compositor Mário Laginha.

"Quando estávamos a criar o arranjo para o tema Recolher”, explica Frankie Chavez ao anunciar o videoclipe, “ocorreu-nos que a introdução de um piano poderia levar o tema para uma dimensão mais poética e profunda. Lembrámo-nos imediatamente de convidar o Mário Laginha e um par de dias depois ele respondeu positivamente ao nosso convite. Combinámos então gravar a sua parte nos estúdios CARA/OJM em Matosinhos, com o João Bessa que já nos tinha gravado anteriormente no seu estúdio em Miramar. O Mário fez alguns takes e curiosamente foi o primeiro que ficou na versão final do tema.”

Quanto a Miramar II, foi gravado no Miramar Sessions Studio, no local que deu nome ao projecto, a localidade costeira de Miramar, no concelho de Vila Nova de Gaia. As sessões de gravação decorreram em 2020, a primeira em Abril (durante uma semana, ainda em período de confinamento) e a segunda em Dezembro. O registo das sessões foi feito por João Bessa que assina a produção do álbum juntamente com Frankie Chavez e Peixe.

No mesmo comunicado, e falando do novo álbum, Peixe diz que “as músicas e os arranjos vieram de lugar nenhum, sem mapa e sem origem palpável, brotam do interior dos nossos corpos musicais que se estimulam mutuamente e desencadeiam no outro a magia da criatividade, a fluidez inexplicável das coisas que contra as probabilidades se tornam simples. Difícil é, portanto, escolher títulos que encerram e aprisionam em conceitos deste mundo de ideias concretas, as ideias sonoras, universais, que não se deviam nunca sujeitar a essa concretização inuniversal.” Fiquemo-nos com mais um exemplo: Recolher.