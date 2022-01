Sabia que estas legislativas têm o maior número de sempre de eleitores inscritos?

Para estas legislativas, estão inscritos nos cadernos eleitorais 10.821.244 eleitores, mais 9808 do em que 2019, quando eram 10.811.436. Este é o número mais alto desde 1975. Há 47 anos, o número de eleitores registados era de 6.220.784 recenseados.

Apesar do aumento geral de eleitores, quando comparado com as últimas legislativas, quase todos os círculos perderam eleitores, com a excepção da Europa, Fora de Europa, Setúbal, Faro e Açores. São justamente os emigrantes que fazem crescer os cadernos eleitorais: há mais cerca de 30 mil eleitores pelo círculo Europa do que em 2019 e mais 25 mil pelo círculo Fora da Europa (mais 25 mil).

O “pulo” nos cadernos eleitorais aconteceu em 2019, quando a alteração legislativa que introduziu o recenseamento automático através do cartão do cidadão dos portugueses que vivem emigrados fez crescer o número de recenseados em 1.138.608 eleitores. Em 2015, o número de recenseados era bastante inferior: 9.682.823 inscritos.

Todos os cidadãos nacionais maiores de 18 anos são automaticamente inscritos no recenseamento eleitoral, sem necessidade de qualquer acção por parte de cada eleitor. O recenseamento eleitoral é permanentemente actualizado sendo apenas suspenso nos 60 dias que antecedem uma eleição. As inscrições ou alterações ao recenseamento são retomadas no dia seguinte ao da eleição.

Porém, a divergência do número de eleitores dos cadernos eleitorais em relação aos censos mais recentes revela discrepâncias que podem ser justificadas devido aos indivíduos falecidos que não foram eliminados dos cadernos eleitorais.