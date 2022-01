Programas para atrair pessoas para o interior do país falham por falta de habitação

Oferta habitacional insuficiente para dar resposta à procura ou oferta com preços demasiados elevados ou devoluta. Assim se resume o diagnóstico feito pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) ao retrato actual do parque habitacional no interior do país e aos constrangimentos que limitam ou impedem a mudança de residência para essas regiões. A solução passa por promover políticas públicas de habitação “muito mais amplas” do que aquelas que têm sido implementadas, a começar por projectos-piloto de divulgação massificada dos programas de apoio à habitação e de reabilitação do património devoluto em vilas e aldeias do interior.