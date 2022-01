Quarta na TV: a saúde mental de um enfermeiro, o regresso das Rainhas e campeões em jogo

CINEMA

Eu, Robot

Fox Movies, 19h22

Ano de 2035. Os humanos estão cada vez mais dependentes dos robôs para várias funções. O polícia John Spooner (Will Smith) investiga, com a ajuda da especialista em psicologia andróide Dr.ª Susan Calvin, a morte do Dr. Alfred Lanning, que trabalhava na U.S. Robotics. O principal suspeito é um andróide. Se isso se confirmar, significa que as máquinas descobriram uma forma de violar as leis que os impedem de fazer mal aos seres humanos. Alex Proyas realiza este thriller futurista, nomeado para um Óscar pelos efeitos visuais.

O Império do Sol

Hollywood, 21h30

Com base no romance autobiográfico de J.G. Ballard, Steven Spielberg filma a história de um rapaz inglês cuja vida se transforma no dia em que os japoneses invadem Shangai. Jim (Christian Bale) é internado num campo de concentração, mas a sua vivacidade e irreverência acaba por restituir aos outros prisioneiros a dignidade perdida. O filme foi nomeado para seis Óscares em 1988, o ano em que O Último Imperador de Bertolucci levou nove estatuetas.

Réplicas

AXN, 23h40

Ficção científica por Jeffrey Nachmanoff, com Keanu Reeves no papel principal. Um neurocientista que trabalha em pesquisa biomédica em Porto Rico que consegue transferir para um andróide a consciência de um soldado que morreu. Resolve recorrer ao mesmo método para trazer de volta à vida a sua mulher e os seus três filhos, que morreram num desastre de viação do qual ele foi o único sobrevivente.

SÉRIES

Wakefield

RTP2, 22h02

Estreia. Nik (Rudi Dharmalingam) trabalha como enfermeiro num hospital psiquiátrico, mas é ele quem parece estar a perder a razão. Enquanto ajuda os seus pacientes, dá por si a resvalar para um espaço entre a sanidade e a loucura, atormentado por uma música que não lhe sai da cabeça e memórias reprimidas que regressam inesperadamente. Eis o pontapé de saída para o mistério que se desenvolve ao longo dos oito episódios da elogiada série australiana.

The Equalizer

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda temporada do drama de acção em que Queen Latifah encarna uma mãe solteira nova-iorquina que ajuda quem não pode pedir auxílio a mais ninguém.

Rainhas

Disney+, streaming

Estreia. Ligado a séries como Scandal ou Stumptown, Zahir McGhee é o criador deste drama musical sobre quatro mulheres que ficaram famosas como Nasty Bitches, a maior sensação do hip-hop nos anos 1990. Agora, chegadas aos 40 anos, ensaiam uma reunião da banda, para recuperarem o estatuto de outrora e algum sentido para as suas vidas. Brandy, Naturi Naughton, Nadine Velazquez e Eve J. Cooper dão vida ao quarteto.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

“É possível vender políticos como se vendem sabonetes?” É esta a pergunta central da entrevista feita pelo jornalista Vítor Gonçalves ao publicitário Edson Athayde e ao especialista em marcas Carlos Coelho, que se prestam a analisar alguns dos candidatos às eleições legislativas através dos seus gestos, da sua retórica e até da cor das gravatas.

DOCUMENTÁRIO

A História do Universo em Duas Horas

História, 14h41

Milhões de anos de evolução compactados em 120 minutos. A um ritmo vertiginoso, sucedem-se infografias que contam a história do universo, desde a formação da Terra até à actualidade, com paragem em “instantes críticos, momentos históricos e ligações extraordinárias entre o passado remoto e a nossa vida diária”, explica a sinopse.

DESPORTO

Futsal: Sérvia x Portugal

RTP1, 16h22

Directo. Campeã em título, a selecção portuguesa de futsal desloca-se a Amesterdão para participar no Campeonato da Europa, tendo como primeira adversária a equipa da Sérvia. Portugal faz parte do Grupo A, em que também alinham a Ucrânia e os Países Baixos, onde a competição decorre até 6 de Fevereiro.