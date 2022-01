Associação quer dar voz aos jovens agricultores do Vale do Mondego

Composta por jovens entre os 18 e os 40 anos, a Associação de Jovens Agricultores do Vale do Mondego (AJAVM) surgiu para representar os empresários agrícolas e “comunicar e lutar por questões relacionadas com a agricultura em geral”.

A Associação de Jovens Agricultores do Vale do Mondego (AJAVM), apresentada esta segunda-feira, 17 de Janeiro, pretende ser uma voz activa dos empresários agrícolas, entre os 18 e os 40 anos, em actividade na bacia hidrográfica do maior rio exclusivamente português.

“Neste momento, não existia na região nenhuma associação de jovens agricultores. A nossa associação tem apenas jovens entre os 18 e os 40 anos e a nossa ideia foi juntarmo-nos para ter uma voz activa e conseguir adaptar as nossas condições de instalação à região onde estamos”, disse à agência Lusa Diana Valente, presidente da AJAVM. “Muitas vezes as normas de instalação são nacionais, não são adequadas”, adiantou.

Por outro lado, o facto da nova associação poder ser “uma voz activa”, permite aos jovens agricultores do Vale do Mondego - com explorações ao longo do curso do rio, entre a nascente, no distrito da Guarda, até à foz, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra - “comunicar e lutar por questões não apenas relacionadas com jovens, mas com a agricultura em geral”, disse.

A AJAVM foi criada com 12 sócios fundadores, ligados à produção de arroz e milho, hortícolas, frutas, batata e bovinos de leite e carne.

Pretende representar “todos os concelhos do Vale do Mondego”, acrescentou Diana Valente, que reside em Meãs do Campo (Montemor-o-Velho), é médica veterinária e possui uma exploração agrícola familiar ligada à produção de cereais e bovinos de carne de raças autóctones.

“Somos jovens de uma região com um enorme potencial agrícola, pelo que temos a necessidade de projectar o seu futuro e conseguir o seu rejuvenescimento”, referem os fundadores da AJAVM, em nota de imprensa sobre a nova associação.

A Associação de Jovens Agricultores do Vale do Mondego quer “contribuir, por todos os meios, para a valorização técnica, empresarial, cultural e recreativa dos seus associados, nomeadamente através da promoção de cursos, colóquios, estágios, acções de formação profissional, visitas de estudo, convívios ou quaisquer outras actividades de âmbito cultural e recreativo”.

A promoção e organização de “intercâmbios com organizações estrangeiras congéneres” e a representação dos jovens agricultores da região “junto das entidades e instituições oficiais”, são outros dos objectivos enunciados.