Helena Freitas é a nova directora do Parque de Serralves

Helena Freitas, professora e investigadora da Universidade de Coimbra na área da Biodiversidade, é a nova directora do Parque de Serralves, anunciou a Fundação de Serralves esta terça-feira em comunicado. O parque encontrava-se sem director há mais de um ano depois de o botânico António Gouveia ter abandonado o cargo “por motivos de ordem pessoal” após apenas seis meses em funções.

A especialista, que presidiu à Liga para a Protecção da Natureza de 1999 a 2002 e dirigiu o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra de 2004 a 2012, era já coordenadora geral da equipa directiva do Parque de Serralves desde Agosto de 2020, quando António Gouveia deixou a fundação portuense. A juntar ao seu vasto currículo académico e à experiência de trabalho em instituições e programas europeus, a nova directora do Parque de Serralves soma também os cargos de deputada à Assembleia da República pelo PS (2015-16) e de coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (2016-17) e do Programa Nacional para a Coesão Territorial.

O antecessor de Helena Freitas na direcção do Parque de Serralves fora também director do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e entrou em funções em Janeiro de 2020 depois de três anos de vazio na cadeira — João Almeida saíra em 2016. Em Agosto de 2020, Helena Freitas, que tinha começado a colaborar com a Fundação de Serralves meses antes, era já apresentada como coordenadora dos dois nomes que se encarregariam, segundo a fundação, da gestão do espaço verde: Mariana Roldão, responsável pelo Serviço Educativo Ambiente, e Ricardo Bravo, responsável técnico pelo parque.

Em declarações citadas no comunicado enviado às redacções, Helena Freitas diz agora ter “o propósito de dar maior expressão a um papel mais interventivo do Parque de Serralves em actividades de promoção e divulgação da ciência e à programação para a sustentabilidade”. De acordo com a Fundação de Serralves, a nova directora dará sequência ao seu “ambicioso plano de trabalho” de valorização do parque.

“Em Serralves, parece que foi sempre possível harmonizar a estética do espaço com a diversidade dos elementos naturais, garantindo assim um usufruto pleno destas dimensões: da arte à cultura e à natureza. Serralves é uma história de qualidade e de persistência na procura da cumplicidade de saberes, dando primazia ao gosto pela revelação sublime da expressão humana, na sua arte e na sua criatividade. É a essa dinâmica que importa dar dimensão, com um envolvimento empenhado da comunidade que Serralves construiu ao longo dos anos”, explica Helena Freitas na mesma nota.

Foto O Tree Top Walk é uma das atracções mais recentes do Parque de Serralves: um passadiço ao nível da copa das árvores Nelson Garrido

A presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, destaca a “visão inspiradora” e o “pragmatismo” de Helena Freitas, confiante de que estes irão reforçar “a centralidade da importância estratégica do Parque no projecto de Serralves”.