Terça na TV: mar, juventude e, à flor da pele, Uma Discussão com 50 Anos

CINEMA

Três Cartazes à Beira da Estrada

Hollywood, 23h15

Foi um dos filmes-sensação de 2017. Concorreu a sete Óscares, ganhou dois (actriz principal para Frances McDormand e actor secundário para Sam Rockwell) e desencadeou acções de protesto semelhantes à que é retratada nesta história. McDormand é Mildred Hayes, mãe de uma adolescente brutalmente assassinada. Revoltada e inconformada com a falta de empenho da polícia, resolve erguer três cartazes que desafiam e apontam directamente o dedo às autoridades. É o início de uma batalha que vai envolver toda a comunidade. Também com Woody Harrelson, John Hawkes e Peter Dinklage no elenco, o filme tem argumento e realização de Martin McDonagh.

Enquanto a Guerra Durar

RTP1, 00h47

Espanha, 18 de Julho de 1936. Um grupo de militares liderados pelos generais Emilio Mola e Francisco Franco leva a cabo um golpe de Estado contra o Governo. O escritor e filósofo Miguel de Unamuno assume publicamente o seu apoio – posição que começará a questionar mais tarde. Escrito e realizado por Alejandro Amenábar, Enquanto a Guerra Durar é um drama histórico baseado em factos reais, com Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza e Tito Valverde, entre outros.

Jackie Brown

Fox Movies, 2h35

Uma empregada de mesa que faz entrar dinheiro de contrabando de armas nos EUA é apanhada pela polícia e pressionada a entregar o homem para quem trabalha. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Michael Bowman, Robert De Niro, Bridget Fonda dão vida às personagens do filme que Quentin Tarantino escreveu e dirigiu em 1997.

SÉRIE

Younger

AXN White, 21h25

Estreia. Darren Star, criador de êxitos como Febre em Beverly Hills, Melrose Place, Sexo e a Cidade ou Emily In Paris, assina esta série baseada no romance homónimo de Pamela Redmond Satran. A história segue Liza (Sutton Foster), uma mãe solteira que, aos 40 anos, sente dificuldade em encontrar emprego e resolve usar a sua aparência de mulher mais nova em seu favor. Mas passar por uma jovem de 26 anos vai implicar muito mais do que uma mudança de visual. Com Sutton Foster no papel principal, Younger conta também com Hilary Duff, Debi Mazar, Miriam Shor e Nico Tortorella no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Mare TV

RTP2, 15h58

Estreia. A série documental alemã convida a descobrir “o encanto e a natureza singular da vida no mar” numa diversidade de aspectos. Tanto pode observar baleias e outros animais (alguns, pouco conhecidos) como mergulhar nas profundezas, escutar testemunhos de marinheiros e pescadores, visitar locais exóticos ou investigar fenómenos.

Aventura à Flor da Pele XL

Discovery, 22h

Começa a sexta temporada da prova de sobrevivência que coloca os participantes perante um desafio acrescido: além de estarem sem comida nem água, e à mercê dos elementos e dos animais, estão também sem roupa. A resistência, tanto física quanto mental e emocional, é testada num lugar remoto – neste caso, “os pântanos mortíferos do Louisiana”, revela o canal. Nesta temporada, competem 12 pessoas que “sobreviveram” a desafios anteriores e que agora têm de aguentar não 40, mas 60 dias nestas condições.

Uma Discussão com 50 Anos

RTP2, 23h36

Com realização de Martin Scorsese e David Tedeschi, é uma reflexão sobre a influente e polémica publicação The New York Review of Books, fundada em 1963 por Robert Silvers, Barbara Epstein e alguns amigos com o objectivo de olhar a cultura, a economia, a ciência e a política de um modo original e subversivo. Scorsese descreveu o documentário como um filme “sobre a aventura do pensamento e, como diria Colm Toibin, a sensualidade das ideias.”

DESPORTO

Andebol: Holanda x Portugal

RTP2, 19h18

Directo. Comandada por Paulo Pereira, a selecção portuguesa de andebol prossegue a participação no Campeonato da Europa com o encontro com a equipa holandesa. O jogo realiza-se em Budapeste e conta para pontuar no Grupo B, em que também alinham a Islândia e a Hungria (co-organizadora, juntamente com a Eslováquia, desta edição da competição).