Marinha britânica vai assumir as operações de controlo migratório no Canal da Mancha

A Marinha do Reino Unido vai participar nas operações de controlo das travessias de migrantes no Canal da Mancha, anunciou nesta segunda-feira a ministra do Interior britânica, Priti Patel, confirmando a notícia publicada no domingo pelo Sunday Times, que dava conta da entrada em cena do Exército britânico na estratégia do Governo para a diminuição do número de embarcações clandestinas que se lançam ao mar, vindas da Europa.