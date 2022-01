Vizela-Sporting: mais intensidade a abrir a segunda volta

O Sporting entra para a segunda volta “desconfortável”, como diz Rúben Amorim. Os “leões” já não estavam habituados a outra posição no campeonato que não o primeiro lugar, mas a derrota nos Açores provocou a queda para o segundo e a fuga do FC Porto. Mais do que a derrota, acrescenta o técnico, foi a falta de intensidade que o campeão nacional mostrou frente ao Santa Clara a deixar o sabor a desconforto, e é isso que tem de mudar na deslocação do Sporting ao Minho, para defrontar o Vizela (18h, SPTV2) em jogo da 18.ª jornada da I Liga.

“[O segundo lugar] é desconfortável. Não pelo último resultado para o campeonato, porque isso pode acontecer, mas acho que toda a gente sentiu que podia ter dado mais. Fizemos essa avaliação, eu como treinador, eles como jogadores, é uma situação nova desde há muito tempo. Temos de pensar jogo a jogo e muito ainda vai acontecer com campeonato”, considerou o técnico do Sporting, que considera o FC Porto como a equipa mais forte da primeira volta: “Está em primeiro, marca muitos golos, sofre poucos, está num excelente momento – vimos isso no último fim-de-semana. É quem entra para a segunda volta em vantagem.”

Para a viagem até ao Minho, Amorim espera uma melhoria nos níveis de intensidade, até porque o Vizela evoluiu consideravelmente desde o jogo em Alvalade que marcou o regresso da equipa minhota à I Liga 36 anos depois. “Vai ser um jogo difícil, o Vizela esta melhor, já não é a estreia deles, cresceram com o tempo. Todos os jogos são perigosos, os nossos rivais estão fortes e perdem poucos pontos. Foi notória a falta de intensidade com o Santa Clara, temos de aproveitar melhor as nossas oportunidades e não deixar o adversário chegar à nossa baliza. As derrotas chamam-nos a atenção para estas coisas”, assinalou.

O Sporting tem um registo 100% vitorioso nos confrontos com o Vizela, tanto em Alvalade como no Minho, com um total de 23 golos marcados e seis sofridos em sete confrontos. No jogo da primeira volta, os “leões” ganharam por 3-0 em Alvalade, com dois dos golos a serem de Pedro Gonçalves, que já não marca há nove jogos consecutivos. Mas esta seca de golos não preocupa Rúben Amorim: “Os golos vão aparecer. Ele dá mais à equipa do que golos.”

O Vizela recebe o campeão nacional ainda a sofrer com um surto de covid-19 no plantel. Mas isso não servirá como desculpa ao técnico Álvaro Pacheco, que tem a ambição de fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, em que amealhou 16 pontos, suficientes para estar no 14.º lugar. “Acredito que vamos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, face ao que a equipa tem demonstrado. A minha equipa não é a mesma, quando começámos o campeonato. A responsabilidade é a de passar o outro patamar”, reforçou o técnico.