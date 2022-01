Taça de Portugal: Vizela pediu adiamento do jogo com o FC Porto

O Vizela solicitou esta terça-feira o adiamento do jogo referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, aguardando uma resposta do emblema portuense, que, face ao número de baixas provocadas pelo surto de covid-19 no plantel do adversário, terá a última palavra, já que os minhotos não cumprem os pressupostos definidos pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para uma decisão unilateral.

O Vizela tem 12 elementos infectados, entre jogadores e staff, sendo que a maioria são atletas. Nessa perspectiva, ciente de que depende de um acordo com os portistas, já que o surto teria que atingir metade do plantel, contabilizando a equipa de sub23, o Vizela solicitou o adiamento ao FC Porto.

Os “dragões”, recorde-se, recusaram na última semana o adiamento do jogo com o Estoril, para o campeonato, numa situação semelhante, embora com regras distintas, impondo o cumprimento dos regulamentos, tendo o jogo sido realizado.

Desta feita, o FC Porto volta a ter a última palavra, que pode ser revelada a qualquer momento, já que a partida de Vizela está agendada para as 20h45 desta quarta-feira.