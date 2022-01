Câmara de Lisboa multada em 1,25 milhões por envio de dados a embaixadas

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) multou a Câmara de Lisboa em 1,25 milhões de euros pelo envio indevido de dados pessoais para embaixadas de países estrangeiros, confirmou o PÚBLICO.

A decisão surge depois de a CNPD ter concluído, em Julho do ano passado, que a autarquia tinha cometido 225 infracções ao Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) desde Maio de 2018, data em que essa legislação entrou em vigor. Em Junho de 2021, os organizadores de uma manifestação de apoio ao opositor russo Alexei Navalny tornaram público que a câmara tinha enviado os seus dados pessoais para a embaixada russa em Lisboa, levando à descoberta de que Angola, China, Irão, Arábia Saudita e outros países tinham também recebido informações pessoais de manifestantes.

O caso rebentou durante o mandato de Fernando Medina, revelado pelos jornais Observador e Expresso, tendo originado um pedido de desculpas por parte do autarca e a abertura de uma auditoria interna de que resultou a exoneração do encarregado de protecção de dados do município.

Carlos Moedas, então candidato à câmara, teceu duras críticas ao adversário e pediu a demissão de Fernando Medina. Agora, já presidente, Moedas diz que “esta decisão é uma herança pesada que a anterior liderança da Câmara Municipal de Lisboa deixa aos lisboetas e que coloca em causa opções e apoios sociais previstos no orçamento agora apresentado.” E acrescenta: “Vamos avaliar em pormenor esta multa e qual a melhor forma de protegermos os interesses dos munícipes e da instituição.”