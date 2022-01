Revolução e cultura ballroom

Há uma semana morreu Maria Lourença Cabecinha, resistente antifascista e militante do PCP. Por infelizes ou incontornáveis coincidências calendarísticas, o desaparecimento de Cabecinha levou-nos a orientar o olhar, enquanto abríamos a porta da temporada de 2022, em direcção a três espectáculos de teatro sobre mulheres revolucionárias do pré, do durante e do pós-25 de Abril.