Resolução do contrato suspende construção dos passadiços do Pulo do Lobo

A instalação de passadiços na encosta sobranceira ao Pulo do Lobo na margem esquerda do rio Guadiana tem sido preenchida, desde que as obras se iniciaram no início de 2020, de várias peripécias que impediram a conclusão dos trabalhos na data inicialmente programada: Maio de 2020. Exasperada pelos sucessivos pedidos de prorrogação de prazos solicitados pelo empreiteiro da obra, a empresa Calaveiras Unipessoal Lda, a dona da obra, a Câmara de Serpa, deliberou na última reunião do seu executivo municipal de 5 de Janeiro “a resolução imediata do contrato.”