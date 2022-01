FIA confirma que decorre investigação ao final do Mundial de F1 de 2021

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou hoje que está em curso uma investigação ao polémico final do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e cujos resultados serão conhecidos em 18 de Março.

“Os órgãos de governança da Fórmula 1 da FIA já começaram a sua “análise detalhada” aos eventos da dramática decisão do título no Grande Prémio de Abu Dhabi e as decisões finais serão anunciadas em Março”, lê-se no comunicado publicado no sítio oficial da Fórmula 1 na internet.

Recorde-se que o holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou o primeiro título da carreira após ultrapassar o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na última volta, após a entrada em cena do “safety car”.

O novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, lançou um processo de consulta a todas as equipas de Fórmula 1 “sobre vários assuntos, incluindo este”, lê-se.

O resultado desta “análise detalhada” será dado a conhecer à Comissão de Fórmula 1 em Fevereiro e as decisões finais serão anunciadas no Conselho Mundial, que se realiza no Bahrain, em 18 de Março.