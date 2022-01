Alceu Valença de volta aos palcos com sete concertos em voz e violão

Já lá vão dois anos desde que Alceu Valença se apresentou pela última vez em palcos nacionais. Foi na Casa da Música e no Casino Estoril, em Janeiro de 2020, repetindo o êxito que obtivera em 2015 com a Orquestra Ouro Preto, de Minas Gerais, que de novo o acompanhou. Só que depois estalou a pandemia e ele foi forçado, como milhões de pessoas, à reclusão. Mas em vez de ficar parado, resolveu passar em revista todo o seu repertório e a partir daí gravou nada menos do que quatro álbuns. Três foram já publicados, todos em 2021: Sem Pensar no Amanhã, Saudade e Senhora Estrada. O quarto, que aguarda publicação, tem um significado especial: foi gravado com o guitarrista Paulo Rafael (1955-2021), companheiro de longa data na banda de Alceu, que morreu no dia 23 de Agosto do ano passado, vítima de cancro. O disco sairá em sua memória.