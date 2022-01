Bebés de grávidas não vacinadas que têm covid-19 correm maior risco de morte

As mulheres grávidas não parecem ser mais susceptíveis à infecção pelo vírus SARS-CoV-2, mas, se não se vacinarem, correm maiores riscos de sofrer de formas graves de covid-19 e ter complicações na gravidez que fazem com que os seus bebés tenham uma mortalidade elevada, conclui um estudo feito na Escócia e publicado na revista Nature Medicine. No entanto, a taxa de vacinação das grávidas é muito mais baixa do que a das outras mulheres em idade fértil.