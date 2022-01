Primeiro responsável do regime sírio julgado por crimes contra a humanidade conhece sentença na Alemanha

Wassim Mukdad sobreviveu à infame Divisão de Segurança do Estado 251, também conhecida com o nome da prisão de Al-Khatib, que funciona na porta ao lado, no bairro com o mesmo nome no centro de Damasco, gerida pelos serviços secretos e destinada a presos políticos. No tribunal de Koblenz, que esta quinta-feira anunciará o primeiro veredicto de um alto responsável do regime de Bashar al-Assad julgado por crimes contra a humanidade, Mukdad foi um entre dezenas de homens e mulheres que testemunham os abusos que sofreram na Divisão 251.