Desvios, alterações de sentido e cortes: nos próximos três anos circula-se assim no Porto

Quem na terça-feira à noite estacionou o carro na Rua de Miguel Bombarda para o tirar de lá no dia seguinte, se não estivesse tão atento, poderia seguir em contramão no momento do arranque. Mas, dificilmente isso aconteceria – nessa altura já lá estava a Polícia Municipal do Porto (PMP) preparada para informar os automobilistas de que, desde esta quarta-feira, os sentidos desta e de outras ruas das imediações mudaram de sentido para assim ficarem, pelo menos, nos próximos três anos. Tudo isto porque as obras do metro para a construção da futura Linha Rosa, que ligará a Estação de São Bento à Casa da Música, já estão em curso.

A empreitada também já decorre noutros pontos da cidade e, por isso, já são várias as artérias da cidade fechadas ao trânsito ou com alterações de sentidos de circulação. Esta semana, a obra no jardim do Carregal, onde vai nascer uma estação para servir o Hospital de Santo António, obrigou ao traçar de um novo plano de recurso, que deu origem a alterações significativas do tráfego no quarteirão da Rua de Miguel Bombarda, por força do encerramento parcial da Rua Clemente Menéres. A adaptação aos cortes e aos novos sentidos será feita durante os próximos dias. Por agora, diz a PMP, ainda que o corte tenha sido feito num ponto de elevado tráfego automóvel - na ligação entre a Cordoaria e a Rua D. Manuel II, onde estão os jardins do Palácio de Cristal -, esta alteração não se traduz num agravamento do congestionamento viário.

Esta operação começou ainda algumas semanas antes com a instalação de nova sinalização vertical, que só foi destapada nesta quarta-feira. Na noite anterior, ainda o trânsito circulava nos sentidos em que sempre circulou durante os últimos anos, marcavam-se ainda algumas linhas no alcatrão, para não haver dúvidas sobre qual o traçado a seguir pelos automobilistas. A acompanhar a operação estava a PMP, que lá se manteve no dia seguinte para garantir que a mudança decorresse sem percalços.

Neste lanço da empreitada, as condicionantes criadas forçaram a alteração do sentido de trânsito em cinco ruas: Professor Jaime Rios de Sousa, Rosário, Miguel Bombarda, Diogo Brandão e Travessa do Carregal. Não se podendo agora seguir da Cordoaria para o D. Manuel II directamente pela Rua Clemente Menéres, foi necessário encontrar outra solução. Agora, para se chegar aos jardins do Palácio de Cristal, perto do jardim do Carregal, o desvio é feito pela Travessa do Carregal, seguindo pela rua Diogo Brandão, para se descer Miguel Bombarda até à rua do Rosário. Virando nesta última rua à direita, segue-se pelo Breiner e vira-se para Adolfo Casais Monteiro.

Outra alteração passa pela instalação de um semáforo na Rua de Miguel Bombarda, no final da metade que mudou de sentido, no cruzamento com o Rosário, que à esquerda passa a ter dois sentidos, de forma a ser possível chegar à Professor Jaime Rios de Sousa, que com a alteração serve de via para chegar ao final do jardim do Carregal.

Durante o primeiro dia desta mudança, ainda eram muitos os carros estacionados em sentido contrário. Na rua, a PMP ia dando indicações a automobilistas menos familiarizados com os desvios. Porém, em caso de dúvida, havendo acesso a um GPS, já lá está o novo traçado disponível.

Ao PÚBLICO, o comandante da PMP, António Leitão da Silva, constatando o impacto significativo na circulação automóvel que a obra do metro acarreta, afirma não terem existido ocorrências dignas de nota no que diz respeito ao aumento do tráfego automóvel: “Durante a manhã decorreu tudo dentro da normalidade.”

O comandante da força policial que tem entre “15 a 20 agentes” a acompanhar “diariamente” estas alterações, diz que o corte do Carregal é um dos grandes desafios semelhante aos casos junto à Praça Guilherme Gomes Fernandes, José Falcão e Ceuta, todos agora com dois sentidos, ou à Rua do Almada, com circulação em sentido contrário até ao corte para os Aliados. Recorde-se que a Rua dos Clérigos também permanecerá cortada pelo menos durante cerca de um ano.

Garantidos estão os acessos às garagens dos prédios destas ruas, uma preocupação “prioritária” nesta operação. Outra garantia que António Leitão da Silva dá é de que sendo necessário haverá mais agentes na rua: “É natural que com o avançar da obra isso possa acontecer.”