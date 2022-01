Carlos Alexandre e colegas perdem guerra contra Conselho Superior da Magistratura

O juiz Carlos Alexandre e quatro colegas seus do Tribunal Central de Instrução Criminal perderam a guerra contra o Conselho Superior da Magistratura relacionada com a redistribuição de dezenas de processos que estavam afectos a dois outros magistrados, Ivo Rosa e Cláudia Pina. O órgão responsável pela disciplina dos juízes decidiu ratificar esta terça-feira uma polémica decisão do seu vice-presidente destinada a entregar a titularidade destes casos judiciais aos outros sete juízes do tribunal.