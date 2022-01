Jerónimo de Sousa vai ser operado de urgência e falha próximos dias da campanha eleitoral

O líder comunista Jerónimo de Sousa vai ser operado de urgência e falhar os próximos dias de campanha eleitoral. O secretário-geral do PCP, de 74 anos, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica à carótida interna esquerda.

Jerónimo de Sousa participou na segunda-feira à noite num encontro com artistas e trabalhadores da Cultura, em Lisboa.

“No seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar foi apurada a necessidade de Jerónimo de Sousa ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições”, diz o PCP em comunicado. O problema de saúde de Jerónimo de Sousa foi detectado há poucos dias, segundo apurou o PÚBLICO.

“Está assim programado o internamento para amanhã, dia 12 de Janeiro, e prevê-se que o secretário-geral retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República”.

“Durante os dias de internamento e recuperação, mantém-se a agenda com as acções de campanha programadas para o secretário-geral, nas quais a partir de amanhã e durante este período será substituído pelos camaradas João Ferreira e João Oliveira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República”, acrescenta o partido.

João Oliveira, o líder parlamentar comunista, assumirá os debates agendados para o PCP. Entre eles está já o frente a frente com o presidente do PSD, Rui Rio, na SIC, esta quarta-feira. Para dia 17 de Janeiro está marcado na RTP o debate com todos os partidos que elegeram deputados em 2019 e para dia 20 de Janeiro está marcado o debate nas rádios (RR/Antena1/TSF).

A estenose da carótida é o termo médico para uma situação de estreitamento das artérias carótidas, entre o pescoço e a cabeça, que pode ser provocada por um aperto ou obstrução dessas artérias, tornando mais difícil a passagem do sangue. Este problema aumenta o risco de o paciente sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico que ocorre quando o fluxo de sangue para o cérebro diminui. Daí a necessidade de uma intervenção urgente no caso de Jerónimo de Sousa.

Esta não é a primeira vez que Jerónimo de Sousa tem um problema de saúde numa campanha eleitoral. Na campanha para as legislativas de 2005, Jerónimo de Sousa ficou afónico num debate com PSD, PS, CDS e BE, acabando por abandonar o debate. “Perdi a voz, mas não perdi a esperança. No dia 20, votem na CDU e obrigado pela vossa compreensão”, afirmou Jerónimo de Sousa antes de abandonar o debate, logo a seguir ao intervalo.

A Presidência da República já emitiu uma nota sobre o estado de saúde do líder do PCP. “Ao tomar conhecimento da intervenção cirúrgica urgente a que Jerónimo de Sousa terá de se submeter, o Presidente da República falou telefonicamente com o secretário-geral do Partido Comunista Português, desejando que tudo corra bem e que possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível à sua importante actividade política e partidária”, revela uma nota.