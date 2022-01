Um texto optimista sobre política e eleições (para variar)

Só alguém muito picuinhas, ou muito cínico, poderá nestas eleições olhar para os nove partidos com representação parlamentar e declarar que nada daquilo lhe interessa para nada. É que há de tudo, de uma ponta à outra.

Esqueçam o copo meio vazio. Hoje é dia de copo meio cheio. Sim, Portugal está numa situação difícil; sim, há nuvens no horizonte; sim, as próximas eleições podem conduzir a um cenário próximo da ingovernabilidade. Tenho falado sobre isso em abundância. Mas hoje é dia de boas notícias: a chegada de três novos partidos aos debates televisivos enriqueceu a disputa democrática. O confronto de ideias está mais interessante. As diversas tendências ideológicas estão mais bem representadas. A política portuguesa está mais viva.