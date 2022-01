Podcast Dentro: Carlos e Manuel tiveram a sua conta

As medidas de internamento devem ser cumpridas em unidades de saúde mental fora das prisões, mas as vagas não chegam pelo que grande parte continua no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

Neste episódio, conhecemos Carlos, de 35 anos, e Manuel, de 56.

Num surto psicótico, Carlos matou um amigo. Começou por ser internado na Clínica Psiquiátrica do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo e acabou na unidade de internamento forense do Hospital Magalhães Lemos, no Porto.

Manuel tem deficiência intelectual. Para ver os bombeiros em acção, ateou vários incêndios. Passou pelo Estabelecimento Prisional de Viseu e acabou no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

“Dentro. Entre grades o mundo também muda” é uma série narrativa de Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor e fotografia de Paulo Pimenta.

