Odivelas aprova orçamento de 131,7 milhões de euros

A Câmara Municipal de Odivelas, no distrito de Lisboa, aprovou para 2022 um orçamento de 131,7 milhões de euros, tendo como prioridades as áreas da Educação, Habitação e Cultura, disse esta segunda-feira à agência Lusa o presidente da autarquia.

Tanto o orçamento como as Grandes Opções do Plano (2022/2026) de Odivelas já foram aprovados pela Assembleia Municipal e contemplam um aumento de 3% face a 2021, no montante de 3,9 milhões de euros.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), afirmou tratar-se de “um orçamento prudente, uma vez que foi elaborado num contexto de incerteza devido à situação pandémica e à instabilidade governativa”.

“É um orçamento que, por um lado, é de fecho de um ciclo marcado pelo quadro comunitário do Portugal 2020 e que, por outro, inscreve aquilo que foram as bases do nosso programa eleitoral”, sublinhou o autarca.

Hugo Martins explicou que a maior fatia do orçamento (58%) será destinada às funções sociais (57 milhões de euros), destacando nesta rubrica as áreas da Educação (26%), a Habitação (22%) e Cultura e Desporto (7%).

A área da mobilidade (12%) é outra das prioridades do novo orçamento municipal, destacando-se neste âmbito a construção de ciclovias que liguem o concelho de Odivelas aos vizinhos de Loures, Lisboa e Amadora e a concretização da via rodoviária T14.

O orçamento prevê ainda concretizar ao longo de 2022 empreitadas como a revitalização do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, da Biblioteca D. Dinis, a construção do Pavilhão Desportivo da Escola Básica Carlos Paredes, a construção da escolas básicas das Colinas do Cruzeiro e da Amoreira e do Centro de Saúde de Famões.

“Apesar da exigência, iremos dar resposta às candidaturas e projectos do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência) e do Novo Quadro comunitário. A título de exemplo, iremos fazer uma aposta sem precedentes na Habitação, com o arranque da nossa Estratégia Local de Habitação, que prevê abranger um total de 4.000 pessoas num investimento perto de 130 milhões”, sublinhou.

O executivo de Odivelas é composto por seis eleitos do PS (incluindo o presidente), três da coligação “A Mudança é Agora” (PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R.), um da CDU e um do Chega.