Cinco cientistas em Portugal recebem mais de oito milhões de euros em bolsas europeias

Cinco cientistas em Portugal vão receber uma bolsa de subvenção de arranque do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês). Ao todo, essas bolsas valem 8,3 milhões de euros e os investigadores que as receberão pertencem à Universidade do Algarve, ao Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, à Universidade de Coimbra, à Universidade de Aveiro e à Rede de Química e Tecnologia (Requimte).