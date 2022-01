Klay Thompson e os Splash Brothers estão de volta à NBA

Mais de dois anos e meio depois, o cinco vezes all-star e tricampeão da NBA está de volta ao basquetebol. A discussão será, agora, sobre que jogador é este, após as lesões, e de que percentagem do antigo Thompson é que os Warriors precisam para serem campeões.

Passaram 940 dias desde que Klay Thompson participou num jogo da NBA. Foi em 2019 e já vamos em 2022. Tinha 29 anos e já tem quase 32. O cinco vezes all-star e tricampeão da NBA vai voltar a jogar pelos Golden State Warriors na madrugada de domingo para segunda-feira, frente aos Cleveland Cavaliers, e nem a natural restrição de minutos em campo vai tirar brilho ao momento: espera-se um pavilhão ao rubro quando Klay tiver a bola nas mãos.

Os “Splash Brothers” vão estar novamente juntos, com Thompson e Stephen Curry a lançarem pelos Warriors depois de um longo período de lesão do atirador que agora regressa.

Thompson lesionou-se a 13 de Junho de 2019, no jogo 6 da final da NBA, frente aos Raptors. Mais de um ano depois, a 18 de Novembro de 2020, sofreu uma nova lesão grave, quando já estava na fase final da recuperação da primeira.

Recentemente foi batido um recorde de tempo sem competir entre jogos na NBA, quando Joe Johnson voltou da reforma, mas Klay Thompson, com o seu calvário físico de mais de dois anos, também deve andar perto de um recorde do género, mas por lesão.

“Eu sei o que ele passou. Vi-o em primeira mão. Os dias bons, os dias maus, os dias em que ele entrava a falar com todos sem parar e sem se calar e os dias em que não tinha uma palavra a dizer a ninguém. É uma montanha-russa e eu só posso imaginar o que ele passou”, definiu o colega Draymond Green.

Thompson perdeu mais de dois anos e meio e mais de duas temporadas completas da NBA. O jogo não mudou muito, é certo, que para a avidez actual pelo tiro exterior já tinha contribuído o próprio Klay Thompson quando formou os “Splash Brothers”.

E agora? Agora é difícil prever. O canal norte-americano ESPN discutia há dias de que percentagem de Klay Thompson é que os Warriors precisam para serem campeões. A questão assenta numa outra dúvida: que jogador é este que agora regressa, por comparação com o que deixou a NBA em 2019?

A lesão inicial de Thompson já era grave e, com outra por cima, poderá traçar um dos regressos mais tremendos da história do basquetebol – assim Thompson volte ao que era. E voltar ao que era pressuporá ser um dos melhores lançadores da história da NBA e um defensor de grande qualidade. Se isso acontecer, será fundamental na candidatura dos Warriors ao título.

Caso este Thompson não seja o mesmo que deixou a NBA em 2019, então poderá ser “apenas” um bom lançador. Mas mesmo nesse cenário é muito provável que seja, no mínimo, uma peça útil na tal candidatura.

Há, ainda, a dimensão emocional. Apesar de liderarem a NBA, os Warriors sofreram pela primeira vez duas derrotas seguidas e Stephen Curry está num período de desacerto no lançamento. Tal como já disse o treinador Steve Kerr, não havia melhor altura para o regresso de Thompson, com a energia positiva que esse momento trará aos adeptos e aos colegas de equipa.

No prisma desportivo propriamente dito, o regresso de Thompson vai, à cabeça, permitir a Curry respirar fundo e entregar a bola a alguém que sabe do ofício do lançamento – e, dessa forma, recuperar também ele os seus índices de eficácia.

Por outro lado, o regresso de Thompson traz uma incógnita relacionada com Jordan Poole, jogador que assumiu o papel do all-star nos últimos tempos, mas que vai, agora, como já garantiu Kerr, começar a “saltar” do banco de suplentes e ter mais minutos no “segundo cinco”. E também nisso se joga o futuro dos Warriors.

Caso o jovem aproveite para dar um passo em frente como líder da segunda unidade da equipa, os Warriors ficarão bem mais fortes, com soluções de qualidade quando Curry e Thompson vão descansar. Caso Poole se deixe afectar pela perda de estatuto, então o regresso de Thompson pode trazer um pequeno problema no meio de um cenário globalmente idílico.

Mas tudo isto dependerá sempre de como vier o jogador. Com Thompson recuperado a 100% – e como peça fundamental – ou recuperado pela metade – e como peça apenas útil –, parece certo que os Warriors ganharão com este regresso. E dizer isso da equipa que já tem o melhor registo na fase regular é um cartão-de-visita que responde, em boa medida, à tal dúvida da ESPN.