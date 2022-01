Com covid-19 uma vez, com covid-19 duas vezes: “É uma injustiça”

Marta Abreu tinha planeado passar o Natal em casa dos pais. A viver em Lisboa com a filha de nove anos, as festas iam servir para subir até ao Centro do país para voltar a casa. Isto até à semana anterior do Natal, quando a filha entrou em isolamento no último dia do primeiro período, na sexta-feira anterior ao Natal, devido ao contacto de risco com uma professora que estava infectada.

Apesar dessa situação, Marta, de 45 anos, estava convencida de não iria ficar infectada, caso a filha pudesse ficar – para além de estar vacinada desde Julho, tinha tido covid-19 há menos de quatro meses, no final de Agosto. Mas a filha começou a apresentar sintomas, pelo que ligou para a SNS24 e marcou teste apenas para a filha: “Como era um caso de alta covid-19, não me quiseram passar prescrição”, conta ao PÚBLICO, acrescentando que decidiu marcar teste na mesma, até pela aproximação do Natal.

Na segunda-feira de manhã, os dois testes chegaram: resultado positivo nas duas amostras. “Foi um choque, confesso. Li o meu três vezes”, desabafa ao PÚBLICO a mãe. O Natal teve assim de ser passado a duas em Lisboa, longe da família e em isolamento. “A segunda-feira foi aquele dia de choque: ‘Isto não está a acontecer, é uma injustiça’. Depois passa-se de uma de choque para um ‘Vamos fazer o melhor Natal possível’”.

A consoada também foi afectada para a família de Tânia Veríssimo, amiga de Marta Cruz. Embora o filho mais velho, de 9 anos, seja da mesma turma que a filha da amiga também reinfectada, os acontecimentos desenrolaram-se de forma diferente. A 17 de Dezembro, um dos testes rápidos de antigénio regulares que marcava para realizar todas as sextas-feiras na farmácia indicou contágio por covid-19. O Natal foi, por isso, passado apenas com o núcleo de casa, o marido, o filho isolado devido ao caso na escola e outro mais novo, de 5 anos.

Nas últimas três semanas, Portugal somou um total de 366.654 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Este total de 21 dias corresponde é quase um quarto (23,2%) do total de casos identificados no país desde o início da pandemia. A chegada a território nacional da variante Ómicron, mais transmissível – mas, segundo dados preliminares de vários estudos, menos grave – contribuiu em grande medida para o aumento de casos, à semelhança do resto do mundo. E apesar de os estudos sobre reinfecções pelo SARS-CoV-2 também ainda não serem muitos, os primeiros indicadores relativos à variante Ómicron parecem indicar que a nova estirpe evade a imunidade conferida por infecções anteriores – pelo menos de variantes diferentes.

A primeira vez que Tânia Veríssimo ficou infectada foi a 27 de Janeiro de 2021 – o dia com mais mortes em Portugal e com mais casos confirmados nessa vaga.

“Da primeira vez, os miúdos não foram testados, a SNS24 não testou os miúdos porque teriam de ficar isolados na mesma. O meu marido também começou a ser sintomas e teve covid-19”, recorda Tânia, de 42 anos. No entanto, desta vez, e apesar da proximidade e convivência no agregado familiar, foi a única positiva da casa. “Todos estiveram a fazer testes, até PCR, e deram sempre negativos”.

Quem também passou o Natal confinado com a família mais próxima foi Teresa Alegre: a mãe foi o primeiro caso confirmado, a 18 de Dezembro, seguindo-se no dia 21 a confirmação de Teresa e a irmã no dia 21. O pai foi o último com teste positivo, a 23 de Dezembro – e ainda falta o irmão, que ia passar o Natal a casa, na Maia, mas acabou por cancelar os planos por causa do surto. Da família, Teresa era a única que já tinha estado infectada anteriormente, no final de Outubro de 2020. Foi infectada pelo do namorado e esteve “trancada no quarto” durante 20 dias: cinco por precaução pelo contacto de risco e 15 pelo resultado do teste PCR.

Foto Marta Cruz ficou duas vezes infectada num espaço de menos de quatro meses: a primeira vez em finais de Agosto de 2021 e a segunda na semana do Natal Nuno Ferreira Santos

Já no caso de Tiago, um dos primeiros casos no país, em Março de 2020, foi o Natal em família que levou à reinfecção.

“Foi na passagem de ano. Quinta-feira, dia 30, comecei a ficar rouco, mas achava que era pela mudança do clima. Na sexta-feira comecei a ficar com tosse, mas longe de imaginar que estivesse infectado. Depois, tive conhecimento que alguns familiares com quem passei o Natal estavam infectados”, conta ao PÚBLICO. Os sintomas pioraram nesta segunda-feira e o teste confirmou o resultado.

Mais sintomas da primeira ou da segunda vez? Depende

Na primeira vez infectado, Tiago, de 43 anos, só soube que tinha covid-19 quando foi hospitalizado, a 20 de Março – dois dias depois do anúncio do primeiro confinamento.

“Estava com uma tosse muito agressiva, com febre durante uns três dias. Depois viram que estava com uma pneumonia pelo vírus”, recorda. Esteve dois dias internado no hospital de Santa Maria, onde tinham acabado de inaugurar o hospital de campanha, mas a recuperação ainda levou mais um mês e meio em casa.

“Dessa primeira vez até tive amigos e familiares que brincaram comigo porque acabei por ter quase todos os sintomas que existiram. Tosse, dores de cabeça, dores no corpo, febre… Até sintomas que na altura não estavam identificados, como vómitos e diarreia. Tive tudo”, enumera. Essa vez faz até com que a reinfecção pareça muito leve, por comparação. Ainda que também tenha sintomas, compara o que sente agora a uma gripe, com um dia de febre, dores nas articulações e cansaço.

Dos quatro casos com quem o PÚBLICO falou, Tiago foi quem esteve numa situação de maior gravidade, sendo o único que teve de ser hospitalizado em alguma das infecções. Tal como ele, Tânia Veríssimo também se sentiu pior da primeira vez.

“Tive um derrame no olho, tosse, febre, dores no corpo, tinha diarreias, enfim. Toda a série de sintomas associados à covid-19”, conta. Deslocou-se ao hospital, onde até colocaram a hipótese de se tratar de papeira, com que o filho fora diagnosticado uns dias antes. Ainda assim, decidiu fazer o teste que confirmou as suspeitas.

Foto Tânia Veríssimo esteve infectada pela primeira vez no pico da vaga de Janeiro de 2021. A segunda infecção foi detectada uma semana antes do Natal, a 17 de Dezembro Nuno Ferreira Santos

Desta feita, o teste com resultado positivo apanhou-a de surpresa por não estar com qualquer sintoma. Ao longo do isolamento, teve apenas tosse ligeira durante “dia e meio”.

Por outro lado, a amiga, Marta Cruz, sentiu-se pior da segunda vez, com sintomas “completamente diferentes da primeira vez”. As dores de cabeça, congestionamento das vias superiores, perda de olfacto e paladar de Agosto deram desta vez lugar a “muita tosse e muita febre”, motivando até uma ida ao hospital para fazer exames. “Não foi nada de grave, mas os sintomas foram completamente diferentes.

Tal como Marta, Teresa Alegre também sentiu mais a infecção nesta segunda vez. Esteve “sempre assintomática” nos 20 dias que passou isolada em Outubro de 2020, ao passo que desta vez teve febre e “muito cansaço”.

A diferença de experiências durante a infecção retrata o que acontece na população, com o espectro da doença a ir de assintomática até a condições mais graves. Ainda assim, o infecciologista António Silva Graça explica ao PÚBLICO sobre a variante Ómicron que “não parece haver diferença na sintomatologia”, lembrando que quem tem imunidade adquirida pela vacinação “não apresentam uma exuberância de sintomas” e que a reinfecção com esta estirpe não deverá ser diferente.

Foto O médico infecciologista António Silva Graça Rui Gaudêncio

Contactado pelo PÚBLICO, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) também confirma a pouca certeza acerca do assunto ao referir “não ter conhecimento da existência de qualquer estudo, nacional ou internacional, sobre o tema da gravidade das reinfecções. Questionado sobre a possibilidade de uma pessoa ser infectada uma terceira vez o INSA sublinha, no entanto, que “é sensato pensar” na possibilidade de cada episódio de infecção “conferir um determinado grau de imunidade”.

O desgaste psicológico

Assim como cada pessoa tem sintomas distintos, cada um vive também de forma diferente o período de isolamento profiláctico. Tiago considera que “sempre lidou bem” com os contágios em termos psicológicos. Apesar de ter estado internado e de uma recuperação que se prolongou por mês e meio, conta que o fez sempre com “muito desportivismo”. “Agora olho para trás e penso que estive muito mal naquela altura”, reflecte.

“Tive medo. Sempre tive muito medo da covid-19. Acho que também há sempre um factor sorte no meio disto tudo” Marta Cruz

“Quase toda a gente à minha volta, amigos meus e família, ficou impressionada. Diziam que não sabiam como eu conseguia, no meu lugar não conseguiriam. Mas sempre fui assim, ajudou-me a ultrapassar”.

Da segunda vez, a doença “não o chocou tanto” – entre a “vulgarização” do vírus que leva a que o contágio seja encarado de outra forma até às explicações dos especialistas sobre como a nova variante não parece ser tão grave.

Já Marta Abreu conta que sentiu medo nas duas vezes em que esteve infectada. Apesar de estar vacinada em ambas as ocasiões, confessa que nunca contou ficar infectada – para além de vacinada, considera também ser “muito cuidadosa”.

“Tive medo. Sempre tive muito medo da covid-19. Acho que também há sempre um factor sorte no meio disto tudo”, explica. Por outro lado, a informação disponível também permitiu que o medo fosse controlado.

“Leio e também sei que os primeiros dias são aqueles em que pode haver mais sintomas. O que pensava é que a partir do quinto, sexto dia, se não estava muito mal, também não iria piorar, em princípio. Comprei o oxímetro para medir o nível de oxigénio e fui gerindo o medo dessa forma. É fazendo o controlo de sintomas e trazer alguma racionalidade”, explica, sem esquecer a importância da protecção vacinal.

“Ainda bem que tomei a vacina, porque já apanhei duas vezes a covid-19 com sintomas, portanto o que seria se não tivesse sido vacinada”, diz, entre risos.

A toda a preocupação pessoal com a doença e o desgaste que sentiu durante os dois isolamentos, acresce ainda o facto de ter de gerir a situação com a filha. O Natal pôde ser passado em conjunto porque estavam as duas infectadas, mas da primeira vez apenas Marta teve resultado positivo.

“[A filha] também tinha muito medo. Andamos há dois anos a ouvir falar de covid-19, de pessoas a morrer, no hospital. A gestão com uma criança pequena não é fácil também por isso. Ela tinha muito medo, chorava porque tinha receio que me acontecesse alguma coisa, que fosse para o hospital, que morresse… E nós, como pais, temos de nos manter fortes”, descreve.

Na primeira vez, confessa que a gestão logística “não foi nada fácil”. “Eu tinha de estar sempre de máscara, ela também. Criei uma mini-casa no quarto dela. Não dava para almoçarmos e jantarmos juntas, para estarmos abraçadas. Não há toque para beijos, para mostrar um afecto. A questão física não existe. Não foi fácil”, recorda, enaltecendo o apoio que teve, entre família e amigos – tanto para a primeira vez como no Natal.

Foto Marta Cruz, reinfectada com covid-19 na semana do Natal. O Natal foi passado na sua casa em Lisboa, com a filha de nove anos, também infectada Nuno Ferreira Santos

“Tenho uma rede de amigos que foi espectacular. Trouxeram-me doces de Natal (rabanadas, bolo rainha), outros foram buscar medicamentos, pronto”, diz, em tom sorridente.

Teresa Alegre também considera que o isolamento pelo segundo contágio foi mais difícil. Passou 20 dias fechada no quarto no primeiro, é certo, mas tudo ficou mais fácil por “quase todos” no círculo de amigos também estarem infectados.

“Foi muito chato por causa dos 20 dias, mas como quase todos os meus amigos também estavam com covid-19, fazíamos noites de Zoom, a jogar e afins. O tempo passou muito mais rápido”, reconhece. Desta vez, o impacto psicológico de a família ter sido apanhada de surpresa pesou – sem esquecer o facto de acontecer no Natal.

“Desta vez foi mais cansativo psicologicamente. Fiquei a pensar ‘Raios, vou estragar o Natal às pessoas com quem estive e nós não vamos ter Natal”.

Para Tânia Veríssimo, o momento da primeira infecção foi o mais difícil.

“Estava mal fisicamente, e com todos em casa, uma telescola, crianças pequenas, nós os dois [Tânia e o marido] bastante mal. Foi muito difícil ter de preocupar-me com a gestão dos miúdos, alimentação, etc. Mas depois, quando comecei a melhorar, estava visivelmente muito extenuada mentalmente, uma sensação de prisão absurda”, descreve.

O segundo confinamento foi diferente, principalmente porque só Tânia ficou completamente isolada, dado os resultados negativos dos outros membros da família.

“No isolamento no início de Janeiro não púnhamos os pés fora de casa. Foi muito restritivo. Não podia sair de casa, eram os 14 dias, parecia não ter fim. Foi muito extenuante mentalmente. Estávamos todos juntos, não nos podíamos ver uns aos outros. Desta vez não, já foi mais leve”, explica.

Dados sobre reinfecções ainda são escassos

Os casos de reinfecção pelo SARS-CoV-2 não começaram só com o aparecimento da variante Ómicron. Em Portugal, o primeiro caso detectado de uma pessoa infectada duas vezes remonta a Novembro de 2020, e o aparecimento da variante Delta em Dezembro desse ano levou também ao surgimento de outros casos.

O infecciologista António Silva Graça explica ao PÚBLICO que as reinfecções com os coronavírus até “são frequentes” e não exclusivas do SARS-CoV-2, e que mesmo a imunidade natural “não é totalmente protectora nestes vírus contra uma nova infecção”.

Em Portugal, António Silva Graça refere que, na semana passada, a percentagem de novos casos que são reinfecções não chegava a 2%. Apesar desta percentagem reduzida, já existiram casos mediáticos de reinfecção, como são exemplos no mundo do futebol o treinador do Sporting, Rúben Amorim, e Pizzi, jogador do Benfica.

Foto O treinador do Sporting, Rúben Amorim, é um dos casos conhecidos de reinfecção LUSA/MIGUEL A. LOPES/POOL

O PÚBLICO tentou contactar a DGS para saber números actualizados de reinfecções em Portugal, sem resposta até ao momento.

No caso da variante Ómicron, acontece ainda que esta estirpe tem uma “estrutura antigénica” diferente da anterior – à semelhança do que acontece com o vírus da gripe que está sempre em constante variação.

Assim, se as reinfecções já aconteciam “com a imunidade natural induzida pela variante Delta relativamente às suas próprias infecções”, os anticorpos induzidos a quem se viu infectado por variantes anteriores à Ómicron “não são, naturalmente, tão protectores como eram em relação à Delta”, explica António Silva Graça. “É natural que se consiga evidência de um escape imunológico mais acentuado”, conclui.

Os dados sobre este tema são ainda muito reduzidos. Esta semana, estudos do Imperial College London apontam para que cerca de 15% dos casos pela Ómicron no Reino Unido sejam reinfecções – tendo em conta que foram identificados cerca de 1,3 milhões de casos em solo britânico durante a última semana, isso corresponde a quase 200 mil reinfecções.