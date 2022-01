Líder do CDS apresenta “quinze linhas azuis do CDS para viabilizar um governo de direita”

João Cotrim de Figueiredo ia a meio da sua apresentação do programa da Iniciativa Liberal, a partir de Guimarães, quando o líder do CDS começou, no Largo do Caldas, em Lisboa, a chamar ao palco doze “novos protagonistas” que vão expor, pelo país, “as ideias que o CDS quer apresentar aos eleitores” nas eleições de 30 de Janeiro. Francisco Rodrigues dos Santos começou com José Ribeiro e Castro, número dois na lista à capital, e terminou com o empresário Vítor Pimentel, cabeça de lista do partido em Vila Real. Só depois explicou, ele próprio, que a cerimónia desta tarde servirá para apresentar as “quinze linhas azuis do CDS para viabilizar um governo de direita”.