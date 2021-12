Sem o “ás de trunfo” Manuel Monteiro, Francisco Rodrigues dos Santos está a fechar as listas de candidatos a deputados e a aposta é a renovação total com nomes desconhecidos do eleitorado e independentes e sem nenhum dos críticos da actual liderança. Para já, só em Braga o líder do CDS recupera um ex-deputado, José Paulo Areia, que é próximo de José Ribeiro e Castro.