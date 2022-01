Coro de protestos (1)

Na edição de 14 de Dezembro de 2021, o PÚBLICO noticiou na primeira página, a cinco colunas, que o “Ministério Público deixou prescrever crimes de políticos suspeitos nas PPP”. Na entrada do texto, igualmente na primeira página, lê-se “MP demorou 11 anos a deduzir acusação no caso das PPP das auto-estradas. Mário Lino, Teixeira dos Santos e António Mendonça foram constituídos arguidos demasiado tarde para poderem ser julgados”. A notícia, da autoria da jornalista Ana Henriques, é desenvolvida no interior do jornal com o título “Prescrição livra antigos governantes de responderem em tribunal no caso das PPP”.