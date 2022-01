Chegaram as laranjas - mas será que nós chegamos para elas?

Pensei em fazer o elogio das nossas laranjas usando o estilo tradicional português, que eu adoro, que é lamentando o estado a que chegaram as coisas. Conhecerá o leitor a laranja de Amares? E a laranja de Ermelo? Quantas variedades de laranja há no Minho? E no Douro? Gosta mais das laranjas do Ribatejo ou do Algarve?