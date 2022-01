Van Dunem suspende militares da GNR suspeitos de agredir imigrantes em Odemira

A ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca van Dunem, suspendeu preventivamente de funções cinco dos sete militares da GNR envolvidos nas agressões, maus tratos e sequestro de imigrantes em Vila Nova de Mil Fontes, no concelho de Odemira. A suspensão durará 90 dias prorrogáveis, sendo expectável que aos outros dois militares igualmente suspeitos dos mesmos crimes venha a ser aplicada idêntica medida.

O caso remonta a 2019, altura em que a Polícia Judiciária apreendeu os telemóveis de cinco militares suspeitos de maus-tratos a outros imigrantes, no concelho de Odemira. Nos aparelhos foram encontrados vídeos e imagens que deram origem a este novo processo. Três dos sete militares do destacamento territorial de Odemira acusados são considerados reincidentes, uma vez que já tinham sido condenados por agressões a migrantes no primeiro caso.

Num dos vídeos descobertos e divulgados no mês passado pela CNN Portugal, uma das vítimas é obrigada a inalar gás pimenta através do tubo de medição da taxa de alcoolemia. Em sofrimento, o homem pede água aos miliares, que se riem e respondem: “É gás pimenta, ó animal. Filho de uma grande puta! Animal.”

As vítimas são oriundas do Bangladesh, Nepal e Paquistão, e trabalhavam nas estufas em Odemira. Os militares emboscariam estas pessoas com recurso a falsas operações de fiscalização de trânsito.

Algumas das imagens mostram que, já no posto da GNR, eram submetidos a mais violência. Agachados, eram atingidos nas mãos com uma régua. Depois da agressão, seriam instruídos pelos agentes a agradecer em inglês.

No crime de sequestro de que os militares estão acusados, uma das vítimas terá sido algemada atrás das costas e posteriormente sentada contra a sua vontade na parte de trás do carro-patrulha.

Além de um processo-crime, estes agentes da autoridade viram recair sobre si processos disciplinares abertos pela Inspecção-Geral da Administração Interna, que foi a entidade que recomendou à ministra a suspensão dos arguidos.