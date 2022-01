PSD quer estágios no início da carreira para escolher “os melhores professores”

Os diplomados em cursos que dão acesso à profissão de professor terão que fazer um estágio de um ano, numa escola, no final do qual um júri avaliará se reúnem condições para ingressar na carreira docente. Este modelo de profissionalização em exercício já está previsto na lei e é com ele que o PSD quer “escolher os melhores” para dar aulas nas escolas públicas. A proposta é uma das poucas novidades do programa do partido, apresentado esta sexta-feira, para a área da Educação face ao documento com que concorreu às legislativas de há dois anos.