Covid-19. Lotes de testes retirados do mercado na Irlanda não são vendidos em Portugal, diz Infarmed

A autoridade nacional do medicamento, o Infarmed, disse esta sexta-feira que os lotes de testes à covid-19 do fabricante Genrui Biotech que foram retirados do mercado na Irlanda não são comercializados em Portugal. Esta sexta-feira, a autoridade do medicamento irlandesa pediu aos retalhistas que deixem de vender os testes de antigénio da marca Genrui, devido aos relatos de falsos positivos.

Em comunicado, o Infarmed afirma que, até à data, recebeu sete notificações de casos de falsos positivos (resultado que indica a presença da infecção quando na realidade esta não existe, conforme confirmado por PCR) num universo de cerca de sete milhões de autotestes reportados pelo fabricante como tendo sido fornecidos ao mercado nacional.

A autoridade do medicamento garante que “se encontra em contacto com as congéneres europeias, assim como com o fabricante do autoteste, para reunir toda a informação relevante”.

“O Infarmed teve conhecimento de que na Irlanda foram recebidos cerca de 550 relatórios de incidentes sobre resultados de falsos positivos obtidos com os autotestes do fabricante Genrui Biotech. Neste sentido, estes testes estão a ser recolhidos voluntariamente nesse país, não tendo a Irlanda adoptado ainda nenhuma medida regulamentar”, lê-se ainda no comunicado.

A autoridade do medicamento relembra ainda que, segundo as normas, todos os resultados positivos obtidos com autotestes devem ser reportados e confirmados por PCR.

A decisão de retirar estes testes do mercado irlandês surge depois de, em Hamburgo, na Alemanha, as autoridades escolares terem decidido parar de usar testes da mesma marca por queixas semelhantes. “A marca de testes rápidos Genrui actualmente em uso regista frequentemente uma infecção por coronavírus que não se confirma com um teste PCR”, lê-se num comunicado da Autoridade para as Escolas, Educação Vocacional e Formação alemã.

“Este elevado número de falsos positivos perturba a comunidade escolar e leva a um feedback de escolas e pais. As autoridades escolares levam isto a sério. É por isso que providenciámos novos testes à covid-19 para as escolas até ao início de 2022”, acrescenta no comunicado do final de Dezembro.