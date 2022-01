Serviços podem candidatar-se ao programa de estágios da função pública a partir de 8 de Janeiro

Os organismos públicos que pretendam receber estagiários no âmbito do programa EstágiAP XXI poderão candidatar-se a partir de 8 de Janeiro e até às 17h de 21 de Fevereiro. As datas estão previstas no aviso a publicar nesta sexta-feira e que estabelece os requisitos que os serviços da Administração Pública têm de cumprir para aderirem à nova edição do programa.