Morreu Sidney Poitier, um dos últimos grandes actores da velha Hollywood

Uma das primeiras grandes estrelas negras do cinema, com uma pose inovadora e altamente influente, bem como o primeiro homem negro a ganhar um Óscar de Melhor Actor por Os Lírios do Campo, de Ralph Nelson, Sidney Poitier morreu esta quinta-feira à noite, aos 94 anos, em Los Angeles. A notícia foi dada pela imprensa local das Bahamas, país do qual o actor e realizador era oriundo, primeiro pelo site Eye Witness Bahamas, que cita o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fred Mitchell. A NBC News confirmou o óbito junto de uma fonte da família de Poitier.

Nascido, por acaso, em Miami, filho de uma família das Bahamas, em 1927, Poitier era conhecido pelos papéis em filmes que lidavam com tensões raciais como Os Audaciosos, de Stanley Kramer, que em 1959 o tinha tornado o primeiro homem negro a ser nomeado para Melhor Actor – o actor foi “o primeiro homem negro” a conseguir vários feitos –, Adivinha Quem Vem Jantar, de Stanley Kramer, No Calor da Noite, de Norman Jewison, ou O Ódio Que Gerou o Amor, de James Clavell. Estreou-se em 1950, como o médico que trata pacientes racistas em Falsa Acusação, de Joseph L. Mankiewicz. Perde-se, assim, um dos últimos grandes elos à idade de ouro do cinema dos anos 1950 e 60. O seu derradeiro filme foi O Chacal, de Michael Caton-Jones, em 1997, tendo-se seguido alguns telefilmes até 2001.

Foto Na rodagem do filme, Os Lírios do Campo, Sidney Poitier venceu o Óscar de melhor actor em 1963 Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images

Foi também realizador, tendo-se estreado em 1972 com o western Direito por Linhas Tortas, sendo também responsável por comédias como Dois Amigos em Apuros, com Richard Pryor e Gene Wilder, de 1980. Nem só de cinema viveu Poitier, cuja própria presença no cinema quebrou várias barreiras e, ao mesmo tempo, foi um grande financiador do movimento dos direitos civis negros norte-americanos e foi também embaixador das Bahamas no Japão.