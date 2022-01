Bactéria resistente já existia nos ouriços antes do uso de antibióticos

Estudo publicado na revista Nature encontrou sinais da resistência da bactéria Staphylococcus aureus que já estavam presentes muito tempo antes de surgirem as estirpes em humanos ou no gado.

“As descobertas não são motivo para temer os ouriços”, avisa a legenda da fotografia que acompanha o artigo publicado na última edição da revista Nature com novos dados sobre uma temida bactéria multirresistente. O trabalho revela que a bactéria multirresistente Staphylococcus aureus (conhecida por MRSA) já existia em ouriços-cacheiros muito antes do uso clínico de antibióticos em humanos e no gado. Os autores concluem que foram os processos biológicos naturais, e não o uso de antibióticos, que conduziram ao aparecimento inicial desta bactéria em ouriços há cerca de 200 anos.