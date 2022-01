Novos indicadores e menos restrições: o que propõem os peritos

“Há uma dissociação inequívoca” entre o número de infecções e os restantes indicadores, internamentos e mortes: com os novos casos a registarem máximos sucessivos — e a não se traduzirem em casos graves de doença – os especialistas olham agora para novas formas de avaliar a evolução da pandemia. Os novos critérios em cima da mesa apontam para que se ultrapasse os 70% de internamentos em UCI e R(t) acima de 1 antes de se agravarem as medidas.

Novos indicadores da gravidade da doença, mais ou menos medidas consoante o nível de perigo e maior responsabilidade individual. Estas foram algumas das propostas dos peritos ouvidos esta quarta-feira na reunião com políticos na sede do Infarmed, em Lisboa. Nas apresentações, pintou-se um retrato para as próximas semanas em Portugal — e os cenários projectados apontam para entre 40 mil e 130 mil casos diários já na próxima semana.

Perante estes números e cenários, no entanto, nada de pânico: é muito claro que “há uma dissociação inequívoca” entre o número de casos e a gravidade da doença, defendeu Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, para quem “não há razão nenhuma para continuarmos a raciocinar em termos do número de casos”.

Raquel Duarte, pneumologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apresentou as medidas tidas como mais adequadas para os académicos tendo em vista o momento actual da pandemia — numa altura em que se lida com uma alta taxa de positividade, um índice de transmissibilidade ou R(t) acima de um, mas que também já existe uma “adequada percepção do risco” junto da população portuguesa e um “crescimento assinalável do recurso à testagem para eventos”, assim como manifestações menos graves da doença com a nova variante.

Há recomendações que se repetem: a ventilação dos espaços, a utilização adequada de máscara (que não deve ser de pano, mas sim cirúrgica), vacinação e controlo das fronteiras. Mas, a estes cuidados, deve juntar-se também a testagem, com uma dose de autonomia da população. “Estratégias são as mesmas” para lidar com a pandemia, aponta Raquel Duarte. “Temos agora mais um pilar que é a autogestão do risco e a responsabilização de cada um.”

Antes de falar sobre as medidas propostas pela sua equipa, Raquel Duarte começou por apresentar os novos indicadores de gravidade da doença, que deverão guiar a adopção de medidas por parte do Governo. Mas deixou desde logo um spoiler: as medidas restritivas devem ser reduzidas.

Quais os novos critérios?

Os novos critérios deverão estar dependentes da taxa de internamento nos cuidados intensivos e do valor do R(t), que deve estar abaixo de um. A proposta é utilizar um dos critérios das linhas vermelhas monitorizadas pelo Insa — os 255 internamentos em unidades de cuidados intensivos — e aplicar medidas quando estiverem ocupadas mais do que 70% dessas camas (isto é, 179 pessoas internadas em simultâneo).

O número de internados em UCI mostra, actualmente, uma “tendência estável”, de acordo com Pedro Pinto Leite, da DGS, outro dos peritos ouvidos no Infarmed. Os internamentos têm aumentado em “todos os grupos etários, mais observado no grupo dos 80+ anos”. O risco de internamento “mantém-se inferior nos grupos com vacinação completada”, duas a seis vezes menor.

Estas recomendações estão em linha com o facto de um elevado número de casos não se traduzir em casos de doença grave, devido às vacinas e à nova variante. “É brutal” a distância no número de casos, mas também a diferença em internamentos e óbitos.

Mesmo assim, há medidas que vieram para ficar e são transversais a todos os níveis de perigo – como a utilização dos certificados digitais, uso da máscara, ventilação dos espaços, a higienização de superfícies e mãos e a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na rua.

No contexto actual, devem cumprir-se apenas as medidas gerais na maioria das situações, como no comércio ou nas escolas. No caso dos lares, por exemplo, propõe-se a testagem regular para funcionários e visitas. No caso dos eventos (como os eventos culturais), deve haver circuitos bem definidos de circulação e controlo do cumprimento das distâncias de segurança.

Quando se ultrapassarem os valores de referência, algumas medidas voltam a apertar. No caso do trabalho, volta a recomendação do teletrabalho sempre que possível e lotação das salas, assim como a testagem regular e os horários desfasados. Voltam também as lotações de 75% em eventos, transportes públicos e centros comerciais. No caso de celebrações (como casamentos e baptizados), propõe-se grupos com menos de 100 pessoas, e nos convívios familiares deve-se evitar grupos superiores a dez pessoas.

No caso dos restaurantes, as propostas apontam para um limite de seis pessoas sentadas à mesa e priorizar as refeições nas esplanadas. Os peritos não sugeriram medidas específicas para as escolas, nem o seu encerramento.

“Nesta proposta, continuamos a apostar na saúde a par do bem-estar económico, social e psicológico; na preservação do quotidiano balanceada com a responsabilização de cidadãos e instituições”, afirmou Raquel Duarte.

130 mil casos no pior cenário

Nos próximos dias, Portugal pode ter números diários de novos casos de covid-19 entre os 42 mil e os 130 mil. A simulação de cenários para o mês de Janeiro foi explicada pelo especialista Baltazar Nunes: nestas diferentes hipóteses, variam os dados sobre a eficácia da vacina (no cenário mais gravoso, há uma perda de protecção vacinal que pode chegar aos 88%), bem como a eficácia da semana de contenção na redução de contactos.

“Os cenários não são previsões, são projecções condicionadas a determinadas características: ‘Se isto acontecer, é o que esperamos’”, clarificou Baltazar Nunes antes de apresentar os dados.

Questionado sobre as previsões apresentadas por Baltazar Nunes, o Presidente da República sublinhou que esta é apenas uma simulação, focando-se nos dados mais recentes da pandemia.

“Factos são factos, modelos matemáticos são modelos matemáticos. Não são sequer projecções de factos. Os factos são os que conhecemos: números de casos e contágios que existem hoje, o número de internamentos, o de internamentos em cuidados intensivos e de mortes. Isto são factos, é possível projectá-los. Outra coisa são modelos matemáticos que partem de certos pressupostos: foi apresentado um com vários cenários. Referiu-se ao cenário pior, havia outros melhores”.

Especificamente questionado sobre o pior cenário, em que se projecta o isolamento de 12% da população, Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que alguns pressupostos para esse cálculo, especialmente a protecção vacinal, são relativos.

“O pior [cenário] supunha que a protecção pela vacina caía depois de um ano e só uma percentagem pequena [das pessoas] mantinha a imunidade: todos sabemos que a vacinação começou verdadeiramente a partir de Janeiro, Fevereiro. O próprio cálculo da passagem de um ano sobre a vacinação é relativo. Não podemos na base de modelos matemáticos dizer: ‘Certamente haverá tantas centenas de milhares de isolados nesta semana’. Esta [simulação] é uma prevenção”, resumiu Marcelo.

Ómicron afecta menos os pulmões

João Paulo Gomes, investigador do Insa, abordou o facto de a variante Ómicron gerar um menor número de casos graves do que as estirpes do vírus anteriormente identificadas. A razão, considera o especialista, prende-se com a replicação do vírus, que afecta menos os pulmões.

“A Ómicron replica-se 70 vezes mais rapidamente do que a Delta nas vias áreas superiores [garganta e traqueia], mas dez vezes mais lentamente nas células do pulmão inferior.”

Relativamente à maior transmissibilidade desta nova variante, o investigador sublinha que existe maior número de mutações na zona de ligação às células (que representa maior afinidade) e o facto de a Ómicron ter maior capacidade para “fintar” o sistema imunitário.

Esta nova variante já é responsável por 90% dos novos casos em Portugal. João Paulo Gomes revelou também que já foi identificada em mais de 90 países, sendo responsável por 80% dos novos casos em todo o mundo.

No dia 24 de Dezembro, esta nova estirpe, descoberta no final de Novembro, já tinha 50% de prevalência no país, com um forte crescimento na semana após o Natal. “A variante Ómicron tem muito maior afinidade com as nossas células [em comparação com a Delta], por isso é que é tão transmissível”, explica o investigador.

Henrique Barros: “Vacinação funcionou"

Para Henrique Barros, o número de testes pode ajudar a explicar o grande número de casos: “Estamos a fazer mais de cinco vezes mais testes e com positividade mais baixa do que há um ano”. Há uma “enorme capacidade de identificar infecções” no país, salientou o especialista.

Henrique Barros destacou que as análises às águas residuais do Porto e Gondomar mostraram logo o aumento de infecções, há um ano, ainda antes do aumento de casos e que, neste momento, ainda não mostraram uma subida mais alta do que a de Janeiro do ano passado. “Ou a variante Ómicron é menos descartada ou a carga real de infecção é a mesma, mas não estávamos a detectar”, afirmou.

A análise aos dados dos lares é prova de que a vacinação “funciona e funcionou”, considerou, citando uma diminuição do número de surtos, dez vezes menos casos de infecção e de internamentos.

“O que imaginávamos em Julho é que por esta altura não haveria um grande número de casos, o número de internamentos e mortes seria baixo. Era um cenário assumindo que íamos ter um vírus semelhante ao que tínhamos”, explicou. “Apesar de tudo é tranquilizador que os casos tenham aumentado, mas que não tenha havido mudanças na gravidade da infecção.” O risco de internamento pode ser de 10% apenas comparado com a Delta, detalhou.

A dissociação do número de casos diários e da sua gravidade faz com que deixe de fazer sentido esse critério para medir a gravidade da pandemia, defendeu ainda durante a intervenção. “Podemos viver de uma forma muito próxima da normalidade”, concluiu, ainda que considere que “o anúncio do fim da pandemia pode ser exagerado”.