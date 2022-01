Costa espera opinião dos especialistas para decidir reabertura de aulas

Na véspera da reunião do Infarmed, o primeiro-ministro não deu como garantido o recomeço das aulas no dia 10.

O primeiro-ministro não deu como garantida a reabertura das escolas a 10 de Janeiro e espera ouvir os especialistas esta quarta-feira sobre a evolução da pandemia de covid-19 para tomar uma decisão. Nesta terça-feira à noite, António Costa foi mais cauteloso do que o secretário de Estado e Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, quando há dois dias, considerou que o adiamento do recomeço das aulas não estava “garantidamente” em cima da mesa.

Em declarações à CNN, após o debate com Jerónimo de Sousa, António Costa foi questionado sobre se as escolas vão reabrir a 10 de Janeiro. “É essa a nossa intenção, é o que está previsto. Amanhã vamos ouvir os especialistas, vamos ouvir qual é avaliação que eles fazem”, afirmou, referindo-se à reunião do Infarmed, que está a decorrer esta manhã.

“Esperemos que esta evolução nos permita manter esse calendário como previsto e que as escolas possam reabrir”, acrescentou.

No final de Novembro, o Governo decretou uma semana de contenção de contactos entre 2 e 9 de Janeiro (um período que viria a ser antecipado para 25 de Dezembro) e que incluiu o encerramento das escolas, creches e ATL, prolongando o período de férias do Natal.

Na passada segunda-feira, António Lacerda Sales mostrou ter mais certezas na reabertura das aulas como previsto. “Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de Janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças”, afirmou o governante, em Coimbra.

Esta manhã está a decorrer a reunião no Infarmed entre especialistas, políticos e parceiros sociais para analisar a evolução da pandemia.