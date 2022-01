Novas restrições? Peritos pedem monitorização de cuidados intensivos e transmissibilidade da covid-19

Raquel Duarte propôs, esta quarta-feira, na reunião dos peritos com os governantes no Infarmed, que as medidas tenham como sinais de alerta a taxa de internamento nos cuidados intensivos e o R(t) — que deve estar abaixo de 1. Estes indicadores permitirão monitorizar a gravidade da doença, o esforço sobre os cuidados de saúde no tratamento das formas mais graves da doença e a combinação destes indicadores e permite sinalizar a possibilidade de agravamento nos internamentos.

Deve haver fasquia de 70% da linha vermelha de internamentos nos cuidados intensivos (ou seja 179 internamentos) de acordo com uma média a cinco dias e o R(t) abaixo de 1. Quando esses critérios forem ultrapassados, a especialista sugere que sejam aplicadas medidas.

De acordo com os dados do mais recentes boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, há 147 doentes em unidades de cuidados intensivos — valor abaixo do limiar crítico de 255 camas. Na segunda-feira o R(t) em território nacional era de 1,43.

Quais as medidas?

Actividade laboral : teletrabalho sempre que possível e diminuição da lotação no local de trabalho, testagem regular e promoção de horários desfasados.

: teletrabalho sempre que possível e diminuição da lotação no local de trabalho, testagem regular e promoção de horários desfasados. Restauração : limitação da lotação com máximo de pessoas à volta da mesa e priorizar esplanadas.

: limitação da lotação com máximo de pessoas à volta da mesa e priorizar esplanadas. Eventos : redução da lotação para 75% e número de pessoas que convivem em situações familiares para um máximo de dez pessoas.

: redução da lotação para 75% e número de pessoas que convivem em situações familiares para um máximo de dez pessoas. Transportes : lotação para 75% e utilização dos bancos traseiros de táxi e TVDE.

: lotação para 75% e utilização dos bancos traseiros de táxi e TVDE. Centros comerciais : lotação de 75%.

: lotação de 75%. Redução do número de pessoas em casamentos e baptizados.

Perante a sobrecarga dos profissionais de saúde (especialmente médicos de família e de saúde pública), deve-se fomentar a participação activa no inquérito epidemiológico por parte do indivíduo positivo. Os médicos de família devem concentrar todos os seus esforços nos doentes de maior risco, defende a especialista.

“Temos assistido a reduzido impacto em termos hospitalares, mas temos de estar atentos”, alerta Raquel Duarte. Os planos de contingência dos serviços de saúde devem ser feitos de forma a facilidade o crescimento de unidades (como UCI para doentes covid) e terem flexibilidade, para garantir resposta rápida e eficiente.

Em termos de comunicação deve haver um foco na gestão de risco – deve-se explicar como proceder com autoteste positivo, garantir acesso a plataforma para registo e identificação dos contactos que seja acessível.

No dia-a-dia é importante combinar várias camadas protectoras – com a utilização correcta da máscara, dar primazia a máscaras cirúrgicas e FP2 em desfavor das têxteis. É importante ainda ventilar os espaços e que os viajantes ou trabalhadores em lares de idosos tenham acesso facilitado a plataforma específicas.

Se não forem ultrapassados os limites de cuidados intensivos e transmissibilidade, Raquel Duarte propõe redução das medidas restritivas, mas com uma base de precaução, com medidas gerais aplicadas no dia-a-dia: vacinação, ventilação, limpeza de espaço e higienização das mãos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.