Covid-19. Portugal regista 25.836 casos confirmados e 15 mortes

Estão 1203 pessoas internadas nos hospitais portugueses com a doença, mais 36 do que no dia anterior. Dessas, 147 estão em unidades de cuidados intensivos, o mesmo número do que no dia anterior.

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 25.836 casos de covid-19 e 15 mortes associadas à doença, de acordo com os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde, divulgados no boletim desta terça-feira.

No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 1.460.406 casos positivos e 19.015 pessoas morreram devido à covid-19.

Sabe-se, ainda, que 19.931 pessoas conseguiram recuperar da doença – no total, desde o início da pandemia, já 1.227.642 pessoas conseguiram recuperar.

O número de casos activos é, agora, de 213.749 casos, mais 5890 do que no dia anterior.

A região mais afectada pela pandemia foi a de Lisboa e Vale do Tejo, com 10.831 novos casos e cinco mortes registadas. Segue-se o Norte, com 8848 novos casos e três mortes. No Centro o número de novos casos foi menor (3322), mas o número de mortes foi igual à região da capital: cinco mortes. No Algarve, registaram-se 653 novos casos e duas mortes.

No Alentejo registaram-se 641 novos casos e nenhuma morte. O mesmo aconteceu nas regiões autónomas, que não registaram qualquer óbito nas últimas 24 horas — a Madeira registou 1322 novos casos e os Açores 219.

Na última segunda-feira, os números da matriz de risco da covid-19 foram actualizados. Portugal saiu oficialmente da zona vermelha da matriz e entrou no quadrante roxo da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país.

A última actualização dava conta que o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — subiu para 1,43 a nível nacional e no continente. A incidência também subiu para 1805,2 a nível nacional e 1817,3 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade — R(t) — corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.