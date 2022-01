Os argumentos de Carlos Alexandre e dos colegas: decisão que lhes foi imposta viola a lei e prejudica serviço

“Decisão impugnada afronta decisivamente a lei. Não é compreensível como pôde ser alterado o funcionamento do Tribunal Central de Instrução Criminal sem qualquer fundamentação”, alegam cinco magistrados que contestam redistribuição de processos no “Ticão”.

A redistribuição de dezenas de processos do Tribunal Central de Instrução Criminal a juízes diferentes daqueles que estavam na sua posse não só viola vários preceitos legais mas também prejudica o serviço dos magistrados, argumentam o juiz Carlos Alexandre e quatro outros colegas na impugnação que apresentaram esta segunda-feira à ordem do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura.