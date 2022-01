Carlos Alexandre e outros quatro juízes revoltam-se contra redistribuição de processos no novo “Ticão”

Magistrados impugnaram decisão do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura e isso já lhes valeu já um adiamento do novo sorteio de dezenas de processos que estava marcado para esta terça-feira. É uma guerra de juízes contra juízes.

A maioria dos juízes do novo Tribunal Central de Instrução Criminal impugnaram uma decisão do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) no sentido de mandar redistribuir dezenas de processos afectos ao juiz Ivo Rosa e a uma colega sua que saiu deste tribunal para integrar o Eurojust.