Parar para descansar é a proposta da semana de oração evangélica

O tema “ Shabat - Viver de Acordo com o Ritmo de Deus” alerta para a importância das “paragens” face às agendas sobrecarregadas. Semana decorre de 9 a 16 deste mês.

As igrejas evangélicas vão dedicar a sua Semana Universal de Oração, entre 9 e 16 de Janeiro, ao tema “Shabat - Viver de Acordo com o Ritmo de Deus”, alertando para a importância das “paragens” face às agendas quotidianas sobrecarregadas. A palavra judaica shabat significa sábado, o dia considerado de descanso, que para os cristãos é assinalado ao domingo. No Guia de Oração, publicado a pensar nesta semana, os líderes evangélicos apelam ao descanso, de modo a que ganhe energia para evangelizar junto dos que estão cansados.

“Muitas pessoas vivem com bastante expectativa pelo fim-de-semana para descansarem”, contextualiza António Calaim, presidente da Aliança Evangélica Portuguesa (AEP) no Guia de Oração, defendendo que os cristãos evangélicos devem “ter uma atitude espiritual face a estes tempos e ritmos”, enquanto enfrentam as suas “agendas tão sobrecarregadas”. E pede: “Na comunhão vivida durante a Semana Universal de Oração descansamos e estamos prontos para a boa obra. Vamos proclamar e evangelizar os que estão cansados, desde governantes a governados, por causa da pandemia e suas sequelas, adultos, jovens e crianças.”

Por seu turno, Thomas Bucher, secretário-geral da Aliança Evangélica Europeia, questiona se devem os cristãos “ficar surpreendidos porque o dia de descanso está sob ataque nos dias de hoje” e sublinha que “ao obrigar cada vez mais pessoas a trabalhar no dia de descanso, provoca-se uma ruptura cada vez maior no tecido relacional”. E acrescenta: “A ideia de obter mais por não mantermos um dia de descanso não é a matemática correcta. Ao invés, produz uma perda maior do que nunca.”

Na mesma direcção vão as reflexões de Andi Bachmann-Roth e Christian Kuhn, da Aliança Evangélica Suíça, entidade que este ano produziu o guia para esta semana. “Temos mais tempo livre do que qualquer geração anterior. No entanto, ter mais tempo sem trabalho, não significa ter mais paz de espírito. A crescente velocidade e a crescente pressão que experimentamos no nosso local de trabalho já se expandiram para o nosso tempo livre e até para a nossa vida espiritual”, reconhecem os dois responsáveis evangélicos suíços, realçando que Shabat é sinónimo de paragem, de pausa. “Quando Deus chama uma vez por semana para colocarmos tudo de parte, Ele quer preservar a nossa liberdade”, defendem.

Para Andi Bachmann-Roth e Christian Kuhn “o propósito da Semana de Oração 2022 não é protestar contra trabalhar ao domingo”, mas antes “uma oportunidade para redescobrir liberdade no meio de um mundo implacável de exigências e pressões”.