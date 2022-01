Terça na TV: O Último Rei da Escócia entre crimes, irmãos e um formigueiro

CINEMA

Dragão: A Vida de Bruce Lee

Fox Movies, 21h15

Distinguido com o Prémio Especial da Sociedade de Cinema Político (EUA), um biopic dirigido por Rob Cohen, sobre a lendária estrela de filmes de artes marciais que morreu em 1973, aos 32 anos, em circunstâncias que continuam por apurar. Na altura, Bruce Lee (aqui interpretado por Jason Scott Lee), estava nas filmagens d’O Jogo da Morte, de Robert Clouse e Sammo Hung Kam-Bo, que seriam retomadas em 1978.

Entre Irmãos

TVCine Top, 23h20

Remake americano de Tudo o Que Perdemos, da dinamarquesa Susanne Bier, com realização de Jim Sheridan e com Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal e Natalie Portman nos papéis principais. É a história de dois irmãos: Sam, responsável, pai de família e capitão no Exército; e Tommy, carismático, mas irresponsável e provocador. Quando Sam é dado como morto em missão no Afeganistão, cabe ao irmão prestar auxílio à família, criando laços com a cunhada e duas sobrinhas. Meses depois, recebem a notícia de que, afinal, Sam está vivo.

O Último Rei da Escócia

Hollywood, 1h

Misturando ficção e realidade, recria o Uganda em 1970, sob o jugo do ditador Idi Amin. É um retrato do psicótico e carismático governante que devastou o país (Forrester Whitaker, num papel premiado com um Óscar, um Globo de Ouro e muitos outros prémios), mas também de uma testemunha da história que há-de encontrar coragem para enfrentar a situação (James McAvoy na pele do jovem médico pessoal do ditador, que quase se perde num abismo moral). O filme é realizado por Kevin Macdonald, segundo um argumento de Peter Morgan e Jeremy Brock, que por sua vez de baseia no livro de Giles Foden.

SÉRIE

Bordertown

AMC, 22h10

Estreia. Drama, crime e mistério são as coordenadas deste thriller nórdico que começa quando um agente finlandês (Ville Virtanen) resolve pedir transferência da movimentada Helsínquia para a supostamente mais tranquila Lappeenranta, terra natal da mulher. O objectivo é abrandar o ritmo no trabalho e ganhar mais tempo com a família. Mas aquele local, nas proximidades da fronteira com a Rússia, está longe da pacatez desejada. O agora chefe da polícia defronta-se com casos de assassinatos, prostituição e tráfico (de drogas e pessoas) – muitos deles perigosos para si e para os seus.

DOCUMENTÁRIOS

Jay Leno’s Garage

Blaze, 22h

Arranca, com episódio duplo, a sexta temporada do programa de motores conduzido por Jay Leno. O humorista e apresentador do The Tonight Show dá largas à sua paixão por veículos fazendo-se à estrada na companhia de outras celebridades – James Corden, Gary Sinise, Tim Allen, Marc Cuban, Kevin Bacon, Kelly Clarkson, Scott Eastwood, Tiffany Haddish, Margaret Cho, Daniel Suarez, Sugar Ray Leonard, Dolph Lundgren, Trevor Noah… – para descobrir e partilhar histórias de automóveis, sejam eles icónicos, raros ou até cómicos.

Evil Twins

ID, 23h

Começa a quinta temporada da série de crime real em que os protagonistas são irmãos gémeos. Das relações de rivalidade aos pactos de sangue, são reveladas “histórias chocantes de gémeos no limite”, anuncia o canal. O primeiro dos novos episódios incide sobre Roman e Ruslan Glukhoy, jovens campeões de luta livre que entram numa espiral destrutiva quando algo lhes destrói as perspectivas de sucesso.

INFANTIL

A Formiga Z (V. Orig.)

Nos Studios, 10h

Z está farto de ser o irmão do meio numa família de milhões. Um dia, no bar da comunidade, conhece Bala, a filha da rainha, que também está cansada da rotina. Para Bala, a visita ao bar proibido foi apenas um momento de diversão; mas Z, que de início ignora a identidade da princesa, fica perdidamente apaixonado por ela. Decidido a vê-la novamente, toma o lugar de um amigo na parada militar e acaba por ir parar à guerra. Produzido pela DreamWorks em 1998, A Formiga Z é um filme de animação em forma de fábula política e social. Woody Allen empresta a voz (e as expressões faciais) a Z, liderando um elenco em que também entram Gene Hackman, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, Christopher Walken, Danny Glover, Anne Bancroft e Dan Aykroyd.