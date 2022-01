Ransomware. O que é e como funciona o ataque de hackers à Impresa

Mais de 24 horas após o ataque informático do grupo Lapsus$ aos órgãos de comunicação da Impresa, os sites de Expresso, SIC e Blitz continuam indisponíveis. Já não mostram a mensagem inicialmente publicada pelos hackers, que anunciava um pedido de resgate em troca dos dados alegadamente roubados durante este ataque, mas ainda não foi possível repor o normal acesso aos conteúdos de informação. Como acontece sempre que um site que agrega dados pessoais é atacado, seja um banco ou uma empresa de venda online, os especialistas em cibersegurança ouvidos pelo PÚBLICO dizem-se preocupados com a segurança dos dados de assinantes e utilizadores da plataforma, sugerindo uma alteração rápida das passwords de redes sociais, email ou outros serviços, caso as credenciais de acesso sejam as mesmas utilizadas nos sites do grupo Impresa.