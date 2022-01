Mais de 30 mil descendentes de sefarditas já se naturalizaram desde 2015

Por analisar estão ainda mais de metade dos 86,5 mil pedidos de nacionalização de descendentes de judeus sefarditas. Comunidade Israelita do Porto instruiu quase 90% dos pedidos que chegam à tutela com certificado de comunidade israelita.

Desde 2015 foram concedidos mais de 32 mil pedidos de nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas. De acordo com dados do Ministério da Justiça, só em 2020 um total de 20.892 descendentes de sefarditas obtiveram a nacionalidade portuguesa por via da naturalização (cerca de 65% dos pedidos concedidos desde 2015). A maioria dos cidadãos a requerer nacionalidade portuguesa é israelita, perfazendo um total de 69% dos cidadãos naturalizados.