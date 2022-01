Pânico em santuário hindu na Índia faz pelo menos 12 mortos

As autoridades locais dizem que o número de vítimas mortais poderá ser superior, já que o santuário de Mata Vaishno Devi, em Caxemira, é um dos mais frequentados no norte da Índia e todos os dias recebe dezenas de milhares de pessoas.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas na Índia, este sábado, numa debandada provocada por um momento de pânico no acesso a um santuário no estado de Caxemira.

“O número de vítimas poderá aumentar, pois a estrada que leva ao santuário, que está situado no topo de uma colina, está apinhada de fiéis que tentam chegar ao topo, por ocasião das tradicionais orações de Ano Novo”, disse um responsável do governo de Caxemira, citado pela agência de notícias France-Presse.

O santuário hindu de Mata Vaishno Devi é um dos mais frequentados no norte da Índia, e todos os dias recebe dezenas de milhares de pessoas.

Um outro responsável, encarregado da gestão de catástrofes, confirmou o número de mortos e precisou que o movimento de pânico ocorreu por volta das 02h45 locais (21h15 de sexta-feira em Lisboa).

O Governo indiano pediu a abertura de um inquérito sobre o incidente, e o primeiro-ministro, Narendra Modi, disse estar “extremamente triste com a perda de vidas humanas”, acrescentando que está em contacto com as autoridades locais.

Modi enviou também “as condolências às famílias enlutadas” e desejou uma rápida recuperação aos feridos.