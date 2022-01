Kim Jong-un diz que 2022 será um ano “de vida ou de morte” para os norte-coreanos

Os norte-coreanos sofreram em 2021 e entram no novo ano com desafios tremendos, numa altura em que o país enfrenta uma “grande luta de vida ou de morte”. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, discursando no final de uma semana de reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), que assinalou também os seus dez anos no poder, reconheceu que o país entra no novo ano em modo de sobrevivência.